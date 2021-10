Covid, nelle ultime 24 ore torna a salire leggermente il numero di ricoveri (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sono 1.612 i casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Italia con 122.214 tamponi totali (ieri ne erano stati effettuati 285.960). Sale leggermente il rapporto positivi/tamponi a 1,3% (ieri 1%). Sono i numeri pubblicati dal Ministero della Salute nel consueto bollettino quotidiano sull’emergenza Covid in Italia. Sono 37 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 131.068 morti da inizio pandemia. In leggero aumento sia il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 6 in più, 437 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 41 in più rispetto a ieri (sono 3.032 in totale). Leggi su quifinanza (Di lunedì 4 ottobre 2021) (Teleborsa) – Sono 1.612 i casi-19 accertati24 ore in Italia con 122.214 tamponi totali (ieri ne erano stati effettuati 285.960). Saleil rapporto positivi/tamponi a 1,3% (ieri 1%). Sono i numeri pubblicati dal Ministero della Salute nel consueto bollettino quotidiano sull’emergenzain Italia. Sono 37 i decessi registrati oggi, che porta il conteggio totale a 131.068 morti da inizio pandemia. In leggero aumento sia ildi pazienti ricoverati in terapia intensiva (oggi sono 6 in più, 437 totali), sia quello degli ospedalizzati con sintomi, 41 in più rispetto a ieri (sono 3.032 in totale).

