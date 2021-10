Comunali | M5S umiliato e in un tweet Grillo annuncia la disfatta | i social lo coprono di vaffa

(Di lunedì 4 ottobre 2021) A urne sul punto di chiudere, Beppetwitta un messaggio nostalgico che sembra preludere alla sconfitta. «12 anni fa abbiamo fatto l’impossibile. Ora dobbiamo fare il necessario!». Una riflessione laconica affidata a una bottiglia lanciata nel mare della rete a futura memoria. E con tanto di foto che ritrae il padre nobile del Movimento accanto al suo co-fondatore, Gianroberto Casaleggio, scomparso nel 2016. Un pensiero che sembra buttato lì, nel giorno in cui ricorre l’anniversario della fondazione del Movimento 5 Stelle. Ma che, probabilmente, avrà l’onore e l’onere di contrassegnare suiil punto di non ritorno: quello della scomparsa dei grillini dalla scena politica. Di attivisti, candidati alle amministrative e parlamentari, dilaniati da un’insanabile divisione interna alla resa dei conti con gli elettori…, ...

Advertising

fattoquotidiano : RISULTATI ELEZIONI A Napoli il candidato del M5s-Pd Gaetano Manfredi va verso la vittoria al primo turno. Leggi ex… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Napoli (22 sezioni scrutinate su 884): Manfredi (CSX-M5S) 63,8% Maresca (CDX) 23,0% Bassoli… - you_trend : ?? Elezioni comunali a #Torino (43 sezioni scrutinate su 919): Lo Russo (CSX) 42,1% Damilano (CDX) 40,2% Sganga (M5S… - gemin_steven98 : RT @you_trend: ?? Elezioni comunali a #Napoli (50 sezioni scrutinate su 884): Manfredi (CSX-M5S) 64,5% Maresca (CDX) 21,9% Bassolino (CIV)… - PillaPaladini : RT @you_trend: ?? Elezioni comunali a #Napoli (22 sezioni scrutinate su 884): Manfredi (CSX-M5S) 63,8% Maresca (CDX) 23,0% Bassolino (CIV)… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali M5S

Fanpage.it

Poi Valentina Stanga del, al 6 - 10%. Chi sono i candidati a Torino vedi anche Elezionia Torino 2021: chi sono i candidati a sindaco Tra i 13 candidati non c'è la sindaca uscente Chiara ......elezioni, gli instant poll delle principali città Secondo gli instant poll elaborati da Quorum/YouTrend per Sky TG24, a Napoli vince Gaetano Manfredi: il candidato del centrosinistra -..."I dati dai seggi mostrano risultati molto buoni per i candidati sostenuti da Italia viva. Sono felice soprattutto per i nostri candidati già eletti sindaci al primo turno". Lo scrive su twitter Matte ...Secondo le prime proiezioni riportate anche dal sito TgCom24 per le comunali a Salerno al momento primeggia Vincenzo Napoli (sindaco uscente) del centro sinistra con il 56,82% segue Michele Sarno cent ...