Classifica Serie B: Pisa ancora primo, Cremonese al secondo posto (Di lunedì 4 ottobre 2021) Qualche novità importante nella Classifica Serie B dopo sette giornate di campionato disputate. È un Pisa sempre più al comando della graduatoria: i nerazzurri battono nettamente (2-0) la Reggina grazie al capocannoniere Lorenzo Lucca, autore del secondo gol. Il Brescia inaspettatamente cade in casa (2-4) contro il Como e questo risultato aiuta l’ascesa al secondo posto della Cremonese che batte 2-0 la Ternana in casa e certifica il grande momento. Passo in avanti determinante del Lecce che sconfigge 3-0 il Monza di un sempre più traballante Giovanni Stroppa e aggancia le Rondinelle al terzo posto. Pareggiano Ascoli e Benevento rispettivamente contro Crotone e Perugia, mentre il Cittadella compie il colpaccio a Frosinone. In coda, prima vittoria del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 4 ottobre 2021) Qualche novità importante nellaB dopo sette giornate di campionato disputate. È unsempre più al comando della graduatoria: i nerazzurri battono nettamente (2-0) la Reggina grazie al capocannoniere Lorenzo Lucca, autore delgol. Il Brescia inaspettatamente cade in casa (2-4) contro il Como e questo risultato aiuta l’ascesa aldellache batte 2-0 la Ternana in casa e certifica il grande momento. Passo in avanti determinante del Lecce che sconfigge 3-0 il Monza di un sempre più traballante Giovanni Stroppa e aggancia le Rondinelle al terzo. Pareggiano Ascoli e Benevento rispettivamente contro Crotone e Perugia, mentre il Cittadella compie il colpaccio a Frosinone. In coda, prima vittoria del ...

