Calciomercato Barcellona: trattative avviate per blindare il gioiello del futuro (Di martedì 5 ottobre 2021) Avvio a di poco pessimo per il Barcellona. Nono posto in campionato e ultimo posto nel girone di Champions, culminato con la sconfitta a dir poco sorprendente 3-0 con il Benfica. Da dimenticare in pratica. Ma in questa tempesta, c'è una nota positiva: la cantera blaugrana. Da lì è infatti uscito un talentino di cui tutti ne parlano, ovvero Gavi. Gavi, la stellina che può far rinascere il Barcellona Gavi, Barcellona, Calciomercato Gavi e la cantera catalana son forse le uniche note positive fin qui del Barcellona. E allora non stupisce che la società blaugrana voglia confermarlo: l'obiettivo della dirigenza è quello di rinnovare il contratto del talento classe 2004. Come riporta Sport, il suo contratto scade fra due anni, nel 2023. Ma il Barcellona ha fretta e non vede ...

