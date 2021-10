Spalletti furioso dopo il gol subito | è successo con un azzurro!

(Di domenica 3 ottobre 2021) Il Napoli non parte bene al Franchi di Firenze, che vain svantaggio con il golda Martinez Quarta e non è passato inosservato il gesto di Luciano. Photo Tano Pecoraro/LaPresse September 23, 2021 - La Spezia, Italy Soccer Sampdoria vs Napoli - Italian Serie A Football Championship 2021/2022 - Luigi Ferraris StadiumIn the photo: rrahmani injury PUBLICATIONxNOTxINxITAxFRAxCHN Copyright: xTanoxPecoraro/LaPressexIl tecnico azzurro ha, infatti,rimproverato Rrahmani per aver lasciato troppo spazio concedendo la rete.

Ultime Notizie dalla rete : Spalletti furioso

Il Napoli rimontato dal Spartak Mosca in Europa League (2 - 3):nel finale, tensione con la panchina russaPrima sconfitta stagionale per il Napoli che in Europa League perde in casa contro lo Spartak Mosca (2 - 3). Partita che si mette bene per ...Ci pensa il rosso a Mario Rui a complicare tutto, ma la squadra dia fine partita e ammonito dopo un diverbio prolungato con la panchina ospite e vecchia rivale dei suoi trascorsi ...Presto o tardi doveva succedere. Spalletti ha parlato di limiti da superare per poter puntare in alto ma dopo poco l'ha chiusa lì, perché certo non possono ...Ecco le sue parole: "Ci dispiace per il risultato di ieri, volevamo vincere ancora dopo diverse vittorie di fila. Il centrocampista del Napoli, André-Frank Zampo Anguissa, ha par ...