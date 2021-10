Postepay | aumenta il rischio di truffa | attenzione a questo messaggio

(Di domenica 3 ottobre 2021) Un nuovomette in pericolo tutti i possessori di una. Tutti gli utenti dovranno fareallaper phishing. Occhio all’ultimasulla pre-pagata (foto Facebook)Il web non è un luogo molto sicuro a causa dei numerosi cyber-criminali che spesso puntano a rubare dati sensibili con delle vere e proprie truffe. Inoltre la situazione diventa ancora più pericolosa quando si parla di carte di credito, di debito o prepagate. Infatti se queste carte finiscono nel mirino dei criminali, rischiamo di perdere tutti i nostri risparmi. Nell’ultimo periodo sono numerosi itori che stanno prendendo di mira le carte di milioni di italiani. Tra le più bersagliate troviamo leerogate dalle Poste Italiane. Ancora una ...

Ultime Notizie dalla rete : Postepay aumenta

Vesuvius.it

...LA RETE LOGISTICA È AL SERVIZIO DEI CITTADINI Grazie ai nuovi Centri di Distribuzionela ... tramite carta Postamat,o utilizzando le carte di debito del circuito Cirrus/Maestro. Visite:...... ed erogato su unica cartaintestata generalmente a quel componente del nucleo che ha ...di prelevare contanti di fatto finiscono col raddoppiare e anche la cifra disponibiledi ...Il governo ha varato il decreto Energia per far fronte ai rincari imminenti di luce e gas: tagli per tutti e bonus maggiori per alcune categorie. Pixabay. Il 23 settembre il gover ...Gli utenti Postepay avrebbero un'altra gatta da pelare visto l'arrivo di una truffa phishing davvero pericolosa, ecco il messaggio ...