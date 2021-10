Nuovo maxi rave, in centinaia stanotte a Roma. FdI: “Con Lamorgese sanno di restare impuniti” (Di domenica 3 ottobre 2021) Sono stati identificati gli organizzatori del maxi rave con centinaia di persone nella zona sud di Roma, interrotto questa mattina dal tempestivo intervento di Carabinieri e Polizia. Intervenute in un campo in via Giuseppe Lopez, a Spinaceto, dove l’evento era ancora in corso, le forze dell’ordine hanno immediatamente fatto cessare il tutto, impedendo l’ulteriore diffusione della musica e facendo uscire tutti i partecipanti, previa loro identificazione. I piccoli gruppi di giovani sono stati fatti defluire in sicurezza, anche grazie all’ausilio della Polizia Stradale. Sul posto presenti Digos, Polizia Scientifica e i Carabinieri del Nucleo Informativo del Gruppo di Ostia. Tutta l’area è stata ripulita e messa in sicurezza. LEGGI ANCHE Esplode il caso Lamorgese-rave: i camper di ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 3 ottobre 2021) Sono stati identificati gli organizzatori delcondi persone nella zona sud di, interrotto questa mattina dal tempestivo intervento di Carabinieri e Polizia. Intervenute in un campo in via Giuseppe Lopez, a Spinaceto, dove l’evento era ancora in corso, le forze dell’ordine hanno immediatamente fatto cessare il tutto, impedendo l’ulteriore diffusione della musica e facendo uscire tutti i partecipanti, previa loro identificazione. I piccoli gruppi di giovani sono stati fatti defluire in sicurezza, anche grazie all’ausilio della Polizia Stradale. Sul posto presenti Digos, Polizia Scientifica e i Carabinieri del Nucleo Informativo del Gruppo di Ostia. Tutta l’area è stata ripulita e messa in sicurezza. LEGGI ANCHE Esplode il caso: i camper di ...

Advertising

SecolodItalia1 : Nuovo maxi rave, in centinaia stanotte a Roma. FdI: “Con Lamorgese sanno di restare impuniti”… - Destradipopolo : #LEGA NORD, 100.000 EURO IN REGALO AL NUOVO PARTITO DI #SALVINI E IL MAXI DEBITO? ESTINTO CON COMODO NEL 2095… - iltirreno : ?? Cecina, tutto pronto per l'apertura del nuovo centro commerciale ?? di Francesca Suggi - Affaritaliani : Lega Nord, 100 mila € in regalo al nuovo partito di Salvini. E il maxi debito? - JuventusUn : Nuovo attaccante per la #Juventus | Arriva subito! LE CIFRE? -