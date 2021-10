“Napoli settebello”: gli azzurri espugnano il Franchi e tornano a punteggio pieno (Di domenica 3 ottobre 2021) Vittoria in rimonta per il Napoli che espugna il Franchi grazie alle reti di Lozano e Rrahmani e torna cosi in vetta alla classifica. Dopo il ko europeo contro lo Spartak Mosca torna il campionato ed il Napoli torna a vincere. Vittoria in rimonta degli azzurri che battono 2 a 1 la Viola con le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 3 ottobre 2021) Vittoria in rimonta per ilche espugna ilgrazie alle reti di Lozano e Rrahmani e torna cosi in vetta alla classifica. Dopo il ko europeo contro lo Spartak Mosca torna il campionato ed iltorna a vincere. Vittoria in rimonta degliche battono 2 a 1 la Viola con le Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

infoitsport : Serie A, Fiorentina-Napoli: azzurri avanti, il 'settebello' vale 1,95. Colpo viola a 4,00 - Salvato95551627 : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Napoli: azzurri avanti, il 'settebello' vale 1,95, colpo viola a 4,00 - sportli26181512 : Serie A, Fiorentina-Napoli: azzurri avanti, il 'settebello' vale 1,95. Colpo viola a 4,00: Il Napoli deve digerire… - sportli26181512 : Serie A, il Napoli a Firenze vuole calare il settebello. Juventus avanti nel derby: De Ligt in gol come nel 2019 a… - LALAZIOMIA : Serie A, il Napoli a Firenze vuole calare il settebello. Juventus avanti nel derby: De Ligt in gol come nel 2019 a… -