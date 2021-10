Liverpool, Klopp: «Essere no-vax è come guidare da ubriachi» (Di domenica 3 ottobre 2021) Jurgen Klopp dice la sua sulla situazione no-vax in generale: ecco le dichiarazioni del tecnico del Liverpool Jurgen Klopp, in conferenza stampa, dice la sua sui no-vax. «Al Liverpool posso dire che abbiamo il 99% dei vaccinati. Non ho dovuto parlare ai miei giocatori per convincerli è stata più una decisione naturale venuta fuori dal gruppo. Non ricordo di aver parlato con qualcuno dei miei, perché non sono un medico. E’ un po’ come guidare ubriachi: probabilmente tutti siamo passati in una situazione in cui, dopo aver bevuto un paio di birre, ci siamo detti ‘potrei ancora guidare’ ma la legge non ce lo permette. E questa legge non è fatta per proteggere me che vorrei guidare dopo aver bevuto due birre, ma per tutelare gli altri dal ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 3 ottobre 2021) Jurgendice la sua sulla situazione no-vax in generale: ecco le dichiarazioni del tecnico delJurgen, in conferenza stampa, dice la sua sui no-vax. «Alposso dire che abbiamo il 99% dei vaccinati. Non ho dovuto parlare ai miei giocatori per convincerli è stata più una decisione naturale venuta fuori dal gruppo. Non ricordo di aver parlato con qualcuno dei miei, perché non sono un medico. E’ un po’: probabilmente tutti siamo passati in una situazione in cui, dopo aver bevuto un paio di birre, ci siamo detti ‘potrei ancora’ ma la legge non ce lo permette. E questa legge non è fatta per proteggere me che vorreidopo aver bevuto due birre, ma per tutelare gli altri dal ...

