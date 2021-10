L'inno della Roma a rischio multa, i tifosi all'Olimpico lo cantano senza base (Di domenica 3 ottobre 2021) Roma - L'inno della Roma non può essere trasmesso all'Olimpico dopo quello della Serie A. La Lega è stata chiara e ha minacciato multe al club giallorosso in caso si dovesse ripetere la scena di Roma -... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 3 ottobre 2021)- L'non può essere trasmesso all'dopo quelloSerie A. La Lega è stata chiara e ha minacciato multe al club giallorosso in caso si dovesse ripetere la scena di-...

MiriEchelon : RT @AliprandiJacopo: Oggi all’Olimpico l’inno della Roma è stato cantato solo dai tifosi. Niente musica per non prendere la multa della Leg… - Marcos_5408 : @OfficialASRoma Alla faccia della @FIGC, che cerca in tutti i modi di penalizzare il Calcio! Spero che questo “inno… - GoalItalia : L'inno della Roma a ridosso del calcio d'inizio: accontentato di nuovo Mourinho nonostante il divieto della Lega ??… - LN7373 : La @SerieA ci fa le multe? Noi se la cantamo a cappella che mette ancora più i brividi… l’inno della Roma è sacro e… - vrendim29_ : RT @AliprandiJacopo: Oggi all’Olimpico l’inno della Roma è stato cantato solo dai tifosi. Niente musica per non prendere la multa della Leg… -