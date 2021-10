Ibrahimovic stupisce ancora | regalo extralusso per il compleanno

(Di domenica 3 ottobre 2021)non smette di stupire: lo svedese si è regalato una Ferrari oro per il suonumero 40 Zlatannon smette di far parlare di sé. Lo svedese, che oggi compie 40 anni, si è fatto un“discreto”: una Ferrari color oro!! Il bolide arricchisce la sua enorme collezione. RITORNO IN CAMPO – Nonostante l’età che avanza, Ibra vuole continuare a correre proprio come il suo nuovo gioiellino: il rientro è previsto contro il Verona dopo la sosta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Questo è il commento con tanto di foto postato su Instagram da Zlaran, all'indomani del ... Zlatan è unico,sempre sia a livello di club che di Nazionale. Con il Milan sta facendo ...E quindi, pensando anche ai recuperi di, rimasto a casa, Giroud e Tonali entrati ... E così, in un avvio da brividi per Calabria e compagni, nonil vantaggio del Liverpool dopo 9', ...«Le scarpe da calcio non fanno la differenza. I piedi fanno la differenza». Questo è il commento con tanto di foto postato su Instagram da Zlaran Ibrahimovic, all'indomani ...La prima volta del Milan ad Anfield finisce male, ma non malissimo come dimostra il 3-2 finale ottenuto del Liverpool. Giusto così, perché la squadra ...