Ibrahimovic, ‘non possiamo non dirci zlatanisti’. Trovatelo voi un altro giocatore così a 40 anni (Di domenica 3 ottobre 2021) Un’avvertenza per i miei venticinque lettori: questo post, richiestomi dalla redazione in occasione del quarantesimo compleanno di Zlatan Ibrahimovic, è scritto in pieno conflitto di interessi. Come i miei lettori, sempre venticinque, sanno, sono un milanista di lungo, lunghissimo corso, per cui i tifosi della seconda squadra di Milano e di altre squadre minori collocate in Piemonte, Lazio, Campania ecc. per quello che andranno a leggere dovranno, come si suol dire, farsene una ragione. Il mio omaggio allo splendido quarantenne è questo: come diceva Benedetto Croce, a proposito di cose più importanti, anche noi (dico tutti noi, non solo i casciavit) “non possiamo non dirci zlatanisti”. E vi spiego perché. Zlatan non è simpatico per i suoi atteggiamenti intrisi di bullismo, non è politicamente corretto come rivelano alcune ingiurie ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 3 ottobre 2021) Un’avvertenza per i miei venticinque lettori: questo post, richiestomi dalla redazione in occasione del quarantesimo compleanno di Zlatan, è scritto in pieno conflitto di interessi. Come i miei lettori, sempre venticinque, sanno, sono un milanista di lungo, lunghissimo corso, per cui i tifosi della seconda squadra di Milano e di altre squadre minori collocate in Piemonte, Lazio, Campania ecc. per quello che andranno a leggere dovranno, come si suol dire, farsene una ragione. Il mio omaggio allo splendido quarantenne è questo: come diceva Benedetto Croce, a proposito di cose più importanti, anche noi (dico tutti noi, non solo i casciavit) “nonnonzlatanisti”. E vi spiego perché. Zlatan non è simpatico per i suoi atteggiamenti intrisi di bullismo, non è politicamente corretto come rivelano alcune ingiurie ...

Advertising

CB_Ignoranza : Ibrahimovic compirà 40 anni questa domenica, così Zlatan ha scelto di festeggiare il compleanno in anticipo, di ven… - SkyTG24 : 'Sono come il vino, più invecchio e più divento buono' parole sue e non possiamo che essere d'accordo. Il fuoriclas… - AntoVitiello : #Ibrahimovic non dovrebbe rispondere alla chiamata della nazionale svedese poiché ancora in fase di recupero fisico… - FMilan1994 : Ma invece di dare 5M a Ibrahimovic perché non darli ad un attaccante sano e più giovane e Ibra metterlo in dirigenz… - elisa19691 : RT @CB_Ignoranza: Ibrahimovic compirà 40 anni questa domenica, così Zlatan ha scelto di festeggiare il compleanno in anticipo, di venerdì,… -

Ultime Notizie dalla rete : Ibrahimovic ‘non Ibrahimovic sulla lite con Lukaku: «Nel mondo di Zlatan non c’è razzismo» Corriere della Sera