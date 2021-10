I Bastardi di Pizzofalcone 3 | cambia la messa in onda | ecco perché

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 3 ottobre 2021) Domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021 a Roma, Torino, Milano e Napoli e in altri comuni è tempo di elezioni amministrative. A causa delle elezioni la Rai ha deciso dire il palinsesto e quindi la terza puntata della fiction "Idi3" non andrà inlunedì 4 ottobre, come inizialmente previsto. Al posto della fiction con protagonista Alessandro Gassmann nei panni dell'ispettore Lojacono, andrà in scena una puntata speciale di "Porta a Porta", condotta come sempre da Bruno Vespa, in cui si commenterà l'esito delle elezioni amministrative nei principali comuni italiani. I fan de "Idi3" potranno vedere il terzo episodio un giorno prima del previsto. Rai 1, infatti, ha anticipato la puntata, dal titolo "Rose Rosse", a domenica 3 ottobre, ...