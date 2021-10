Torino-Juventus 0-1, la Juve vince un derby sofferto: bianconeri a -7 dal Napoli (CLASSIFICA) (Di sabato 2 ottobre 2021) La Juventus riesce a battere i cugini del Torino per 0-1 nell'anticipo pomeridiano del sabato di Serie A. Dopo una partita abbastanza sofferta per i bianconeri all' '86 è arrivato il gol di Manuel Locatelli, che ha sbloccato la gara e regalato i tre punti agli uomini di Allegri. La gara non ha avuto un vero e proprio padrone. A testimonianza della fatica nel vincere la gara c'è un dato particolare. La Juve, nel primo tempo, non ha mai tirato nello specchio della porta difesa da Milinkovic-Savic. Nonostante ciò la Vecchia Signora ha trovato il gol vittoria nel finale di gara. Ora la Juventus sale a 11 punti, staccando il Torino e raggiungendo l'ottavo posto in CLASSIFICA in attesa delle restanti gare. Il gap con ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 2 ottobre 2021) Lariesce a battere i cugini delper 0-1 nell'anticipo pomeridiano del sabato di Serie A. Dopo una partita abbastanza sofferta per iall' '86 è arrivato il gol di Manuel Locatelli, che ha sbloccato la gara e regalato i tre punti agli uomini di Allegri. La gara non ha avuto un vero e proprio padrone. A testimonianza della fatica nelre la gara c'è un dato particolare. La, nel primo tempo, non ha mai tirato nello specchio della porta difesa da Milinkovic-Savic. Nonostante ciò la Vecchia Signora ha trovato il gol vittoria nel finale di gara. Ora lasale a 11 punti, staccando ile raggiungendo l'ottavo posto inin attesa delle restanti gare. Il gap con ...

Advertising

OptaPaolo : 0 - La Juventus non ha effettuato neanche un tiro nello specchio in un primo tempo di Serie A contro il Torino per… - 433 : Locatelli fires Juventus to a late derby win over Torino ? - juventusfc : 46’ | Si riparte! Insieme, ragazzi, per questo secondo tempo! ?? ?? LIVE MATCH ? - Juve_BBBC : RT @AroundTurin: Si gode. Torino-Juventus 0-1. ???? - Michaellll7 : RT @AroundTurin: Si gode. Torino-Juventus 0-1. ???? -