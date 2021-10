Sofia, Sinner sogna il bis e punta alla Coppa Davis: 'A Torino sarò fantastico' (Di sabato 2 ottobre 2021) "L'anno scorso nessuno si aspettava potessi vincere il torneo. Quest'anno è tutto diverso. Ho migliorato tante cose rispetto al 2020, una di queste è la testa". Jannik Sinner ha evidentemente le idee ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 2 ottobre 2021) "L'anno scorso nessuno si aspettava potessi vincere il torneo. Quest'anno è tutto diverso. Ho migliorato tante cose rispetto al 2020, una di queste è la testa". Jannikha evidentemente le idee ...

josemorgado : Another great week for Italian tennis -- Sinner into the SFs in Sofia -- Cobolli into the SFs in Murcia -- Pelle… - FBiasin : 6-3 7-5 a Krajinovic: #Sinner vola in finale al #SofiaOpen. - Ottavo successo di fila a Sofia. - Zero set persi. -… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 250 SOFIA, JANNIK SINNER CONQUISTA LA FINALE Battuto Krajinovic in due set (6-3, 7-5) Sfiderà… - lillydessi : Sinner in finale a Sofia, tra lui e il bis c'è Monfils: 'Tra noi è sempre lotta dura' - La Gazzetta dello Sport… - TOSADORIDANIELA : RT @sportface2016: +++#Tennis, Jannik #Sinner in finale all'#Atp di #Sofia: domani affronterà Gael #Monfils per il titolo+++ -