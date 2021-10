Sassuolo Inter 1-2: Dzeko entra, segna, si procura il rigore e cambia la gara (Di sabato 2 ottobre 2021) dAl Mapei Stadium, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium, Sassuolo e Inter si sono affrontate nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22. Grande prima ora di gioco del Sassuolo che va avanti con il rigore di Berardi. Nella ripresa Inzaghi ne cambia 4 e ribalta la gara con un super Dzeko: prima il pari, poi il rigore procurato e trasformato da Lautaro Martinez. Rimonta completata. Sintesi Sassuolo Inter 1-2 MOVIOLA 1? Occasione Calhanoglu – Recupero palla Interista a metà campo, Correa imbecca Calhanoglu che però viene chiuso ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 ottobre 2021) dAl Mapei Stadium, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Mapei Stadium,si sono affrontate nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2021/22. Grande prima ora di gioco delche va avanti con ildi Berardi. Nella ripresa Inzaghi ne4 e ribalta lacon un super: prima il pari, poi ilto e trasformato da Lautaro Martinez. Rimonta completata. Sintesi1-2 MOVIOLA 1? Occasione Calhanoglu – Recupero pallaista a metà campo, Correa imbecca Calhanoglu che però viene chiuso ...

