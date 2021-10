Sassuolo - Inter 1 - 2 | Dzeko entra e ribalta il match | decisivi i cambi di Inzaghi

(Di sabato 2 ottobre 2021) E', in rimonta, e anche con merito, perchè ildura tre quarti di partita, sino al pareggio era stato superiore. I campioni d'Italia restano imbattuti, superano il Milan per una sera e ...

Simone Inzaghi, tecnico dell', ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di: le sue dichiarazioni Simone Inzaghi, tecnico dell', ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di: le sue dichiarazioni CONTATTO HANDANOVIC DEFREL ...Ancora una vittoria in rimonta per l'che supera 2 - 1 ilgrazie alle reti di Dzeko e Lautaro. Di Berardi il gol neroverdeIntervenuto ai microfoni di DAZN, l’allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi ha parlato così della sconfitta maturata contro l’Inter: “E’ un peccato, per la prestazione che abbiamo fatto e gli episodi.Sassuolo avanti 1-0, prima dell’intervallo episodio controverso: presunto tocco di Handanovic su Defrel lanciato a rete. Al Mapei Stadium va in scena Sassuolo-Inter con i nerazzurri che affrontano Dio ...