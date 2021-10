Ranking ATP Jannik Sinner: la classifica con la finale a Sofia. E se vincesse il torneo… (Di sabato 2 ottobre 2021) Jannik Sinner affronterà Gael Monfils nella finale del torneo ATP 250 di Sofia. Il tennista italiano ha sconfitto il serbo Filip Krajnovic in due set particolarmente sofferti e si è guadagnato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma domani (domenica 3 ottobre, ore 15.30). Il 20enne è ora atteso dal confronto con il rognoso francese ed è chiamato a vincere per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno e continuare a inseguire con grande convinzione la qualificazione alle ATP Finals. L’azzurro occupa il 15mo posto nel Ranking ATP virtuale con 2795 punti all’attivo. In caso di vittoria in finale sul cemento indoor della capitale indoor volerebbe a quota 2895 punti e riuscirebbe a scavalcare l’argentino Diego Schwartzman, tornando al 14mo posto nella ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021)affronterà Gael Monfils nelladel torneo ATP 250 di. Il tennista italiano ha sconfitto il serbo Filip Krajnovic in due set particolarmente sofferti e si è guadagnato il biglietto per l’atto conclusivo, in programma domani (domenica 3 ottobre, ore 15.30). Il 20enne è ora atteso dal confronto con il rognoso francese ed è chiamato a vincere per difendere il trofeo conquistato lo scorso anno e continuare a inseguire con grande convinzione la qualificazione alle ATP Finals. L’azzurro occupa il 15mo posto nelATP virtuale con 2795 punti all’attivo. In caso di vittoria insul cemento indoor della capitale indoor volerebbe a quota 2895 punti e riuscirebbe a scavalcare l’argentino Diego Schwartzman, tornando al 14mo posto nella ...

