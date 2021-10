DIRETTA MotoGP, FP3 GP Austin 2021 LIVE: Marc Marquez in vetta alla Q2, 6° Bagnaia preceduto da Quartararo (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50: BANDIERA A SCACCHI!!! 21.49: BagnaiaAAA!!!!!!!! Super giro di Pecco che in 2’02?781 ottiene una pole pazzesca, davanti a Quartararo di 0?348 e di 0?428 Marc Marquez. Vedremo se ci si riproverà per un altro giro. 21.47: Quando mancano 3? alla fine ci prepariamo all’ultimo colpo. 21.44: Nel frattempo Mir, dopo aver concluso il giro in settima posizione a 0?319, procede lentamente con la Suzuki. Da capire se ci sono problemi. 21.42: Fuochi d’artificio in questo tentivo con Marc Marquez che si prende la pole provvisioria in 2’03?209 davanti a Martin (+0?069) e a Nakagami (+0?090). Quartararo è quinto a 0?184 e Bagnaia sesto a 0?281. 21.40: Velocissimo Martin ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50: BANDIERA A SCACCHI!!! 21.49:AAA!!!!!!!! Super giro di Pecco che in 2’02?781 ottiene una pole pazzesca, davanti adi 0?348 e di 0?428. Vedremo se ci si riproverà per un altro giro. 21.47: Quando mancano 3?fine ci prepariamo all’ultimo colpo. 21.44: Nel frattempo Mir, dopo aver concluso il giro in settima posizione a 0?319, procede lentamente con la Suzuki. Da capire se ci sono problemi. 21.42: Fuochi d’artificio in questo tentivo conche si prende la pole provvisioria in 2’03?209 davanti a Martin (+0?069) e a Nakagami (+0?090).è quinto a 0?184 esesto a 0?281. 21.40: Velocissimo Martin ...

