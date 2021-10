Vasco Rossi in concerto a Napoli: quando si esibirà e dove (Di venerdì 1 ottobre 2021) Aggiunte 5 nuove date al tour negli stadi di Vasco Rossi. Tra le tappe ci sarà anche il Napoli con l'esibizione del 7 giugno 2022 allo stadio Diego Armando Maradona. Le altre città in cui si esibirà il rocker sono Ancona, Bari, Messina e Torino. Le prevendite si apriranno il 15 ottobre, con le prevendite dall'11 ottobre per il fan club. Redazione Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 1 ottobre 2021) Aggiunte 5 nuove date al tour negli stadi di. Tra le tappe ci sarà anche ilcon l'esibizione del 7 giugno 2022 allo stadio Diego Armando Maradona. Le altre città in cui siil rocker sono Ancona, Bari, Messina e Torino. Le prevendite si apriranno il 15 ottobre, con le prevendite dall'11 ottobre per il fan club. Redazione

