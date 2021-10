Ue - 19 | prosegue boom inflazione | a settembre tasso al 3 | 4%

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Continua a salire l'nella zona euro. Secondo la stima flash di Eurostat ilè salito al 3,4% a, in aumento rispetto al 3% di agosto. A pesare soprattutto l'energia (17,4%, ...

Agenzia ANSA

Continua a salire l'inflazione nella zona euro. Secondo la stima flash di Eurostat il tasso è salito al 3,4% a settembre, in aumento rispetto al 3% di agosto. A pesare soprattutto l'energia (17,4%, ...

BRUXELLES - Continua a salire l'inflazione nella zona euro. Secondo la stima flash di Eurostat il tasso è salito al 3,4% a settembre, in aumento rispetto al 3% di agosto. A pesare soprattutto l'energi ...