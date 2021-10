Star in the Star, la partecipazione di Daniela Martani diventa un caso (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nella terza puntata di Star in the Star, andata in onda ieri sera su Canale 5, ci sono state due eliminazioni: la maschera di Zucchero e quella di Madonna hanno dovuto salutare anzitempo il programma, dopo che la giuria si è espressa in maniera negativa sulle loro esibizioni. E se l’eliminazione della prima maschera, sotto la quale si celava Adriano Pappalardo, non ha riservato grossi colpi di scena, l’uscita di scena della maschera di Madonna ha invece infiammato i social. Tutta colpa di chi interpretava la regina del pop mondiale, ossia l’ex concorrente dell’Isola dei famosi Daniela Martani, e della polemica scoppiata prima ancora che si levasse la maschera. Nel giro di pochi minuti, la partecipazione dell’ex pasionaria di Alitalia è diventata un ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 1 ottobre 2021) Nella terza puntata diin the, andata in onda ieri sera su Canale 5, ci sono state due eliminazioni: la maschera di Zucchero e quella di Madonna hanno dovuto salutare anzitempo il programma, dopo che la giuria si è espressa in maniera negativa sulle loro esibizioni. E se l’eliminazione della prima maschera, sotto la quale si celava Adriano Pappalardo, non ha riservato grossi colpi di scena, l’uscita di scena della maschera di Madonna ha invece infiammato i social. Tutta colpa di chi interpretava la regina del pop mondiale, ossia l’ex concorrente dell’Isola dei famosi, e della polemica scoppiata prima ancora che si levasse la maschera. Nel giro di pochi minuti, ladell’ex pasionaria di Alitalia èta un ...

