Silvio Berlusconi festeggia in famiglia: migliaia i like per la foto con la fidanzata e il nipote (Di venerdì 1 ottobre 2021) Con uno scatto social il leader di Forza Italia ha ringraziato quanti hanno avuto per lui un pensiero di affetto per il suo 85esimo ... Leggi su today (Di venerdì 1 ottobre 2021) Con uno scatto social il leader di Forza Italia ha ringraziato quanti hanno avuto per lui un pensiero di affetto per il suo 85esimo ...

Advertising

forza_italia : Il presidente Silvio Berlusconi non ha mai rilasciato alcuna intervista a @LaStampa e smentisce le parole a lui attribuite. - berlusconi : Grazie ancora e a tutti per le migliaia di messaggi di auguri che continuo a ricevere. Ho trascorso una meraviglios… - acmilan : Wishing Silvio Berlusconi a happy 85th birthday! ?? Oggi Silvio Berlusconi compie 85 anni, buon compleanno! ??… - moicestcarolina : Onestamente questo endorsement di Lady Gaga a Silvio non me l’aspettavo - Whiteyeice : @berlusconi Come stai bene Silvio, si vede che hai una bella cera! -