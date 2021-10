Reddito base per i giovani, il commissario Ue Schmit: ‘È un aiuto, ci stiamo lavorando’. Salario minimo ‘giusto, ma non lo imporremo’ (Di venerdì 1 ottobre 2021) Giusto dotarsi di un Salario minimo se non si ha una contrattazione collettiva forte ed è giusto dotarsi, come ha fatto l’Italia e come sta pensando di fare anche l’Unione europea, di un Reddito di cittadinanza, o “Reddito minimo”, per “aiutare i giovani che hanno avuto un inizio di vita difficile” a entrare nel mondo del lavoro. Parola del commissario europeo per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Integrazione, Nicolas Schmit, che intervistato da Repubblica si sofferma sulla situazione dell’Ue e dell’Italia e riflette sulle migliori strategie da adottare per favorire la ripresa economica post-pandemia, presentando alcune delle idee inserite all’interno il piano sul lavoro di Bruxelles. La necessità primaria, spiega Schmit, è quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Giusto dotarsi di unse non si ha una contrattazione collettiva forte ed è giusto dotarsi, come ha fatto l’Italia e come sta pensando di fare anche l’Unione europea, di undi cittadinanza, o “”, per “aiutare iche hanno avuto un inizio di vita difficile” a entrare nel mondo del lavoro. Parola deleuropeo per l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Integrazione, Nicolas, che intervistato da Repubblica si sofferma sulla situazione dell’Ue e dell’Italia e riflette sulle migliori strategie da adottare per favorire la ripresa economica post-pandemia, presentando alcune delle idee inserite all’interno il piano sul lavoro di Bruxelles. La necessità primaria, spiega, è quella ...

Advertising

Italiachevorre1 : @matteosalvinimi Vero! spesso più sulla base di rendite presunte che di reddito reale. - TovarishM5S : RT @BinItalia: Reddito di base in Europa. Firma per l'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) per introdurre un reddito di base in tutti i P… - BinItalia : RT @BinItalia: Reddito di base in Europa. Firma per l'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) per introdurre un reddito di base in tutti i P… - LauraFRomagnosi : @DonatoPastore @massimotwiter1 @Cristof14301264 @GiuseppeConteIT In base alle promesse si dovrebbe cambiare partito… - Prima_Vera56 : @LuigiTavernise @Annina_occhiblu @AnnalisaNocera1 'Medico di base per reddito' lo dici a qualcun altro...sempre a g… -