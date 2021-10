Poche nuvole, ma peggiora sabato e soprattutto domenica (Di venerdì 1 ottobre 2021) È iniziato il mese autunnale per eccellenza: sotto quale cielo? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un’estesa area ciclonica, avente il suo centro sull’Islanda, condiziona il tempo sull’ Europa settentrionale. Un temporaneo promontorio anticiclonico garantirà venerdì una risalita dei valori pressori, in attesa dell’arrivo di un sistema frontale che darà i primi segnali durante la giornata di sabato, con graduale aumento della copertura nuvolosa e fenomenologia precipitativa attesa dalla giornata di domenica. Venerdì 1 ottobre 2021 Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su Valtellina e Valchiavenna con possibili locali pioviggini. Irregolarmente nuvoloso, tendente a divenire poco nuvoloso, sulle restanti aree della regione. Dal pomeriggio graduale attenuazione della nuvolosità su aree alpine centro orientali con ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 1 ottobre 2021) È iniziato il mese autunnale per eccellenza: sotto quale cielo? Risponde Maurizio Sabatino del Centro Meteo Lombardo. ANALISI GENERALE Un’estesa area ciclonica, avente il suo centro sull’Islanda, condiziona il tempo sull’ Europa settentrionale. Un temporaneo promontorio anticiclonico garantirà venerdì una risalita dei valori pressori, in attesa dell’arrivo di un sistema frontale che darà i primi segnali durante la giornata di, con graduale aumento della copertura nuvolosa e fenomenologia precipitativa attesa dalla giornata di. Venerdì 1 ottobre 2021 Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su Valtellina e Valchiavenna con possibili locali pioviggini. Irregolarmente nuvoloso, tendente a divenire poco nuvoloso, sulle restanti aree della regione. Dal pomeriggio graduale attenuazione della nuvolosità su aree alpine centro orientali con ...

