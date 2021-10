Picchia la moglie nel Napoletano |  la donna si chiude in una stanza e chiede aiuto al 112

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Per sfuggire alle botte del marito si è chiusa a chiave in una camera del suo appartamento perreai carabinieri: è successo a Portici (Napoli), dove i militari dell’arma hanno arrestato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, un 34enne già noto alle forze dell’ordine. L’ennesima lite, questa volta scoppiata per problemi economici, è culminata con tirate di capelli, spintoni e schiaffi. La, per evitare il peggio, è scappata in una camera dove ha chiestochiamando il 112. Il 34enne è stato boccato da carabinieri e ora è chiuso nel carceredi Poggioreale in attesa di giudizio. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Portici, aggredisce elalei si barrica in camera e... LE INDAGINI Fuorigrotta, crolla l'omertà: per racket e violenza... LA CAMORRA Faida di camorra a ...A Portici i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti dellaun 34enne del ...E’ riuscita a chiedere aiuto mentre il marito le usava violenza. Una donna è stata salvata dalla furia del compagno che durante una discussione non ha esitato ad aggredirla. E’ accaduto a Portici, in ...A Portici i Carabinieri hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie un 34enne del posto già noto alle forze dell'ordine.