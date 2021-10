Il Green Pass spinge i tamponi, non i vaccini: 8,3 milioni di cittadini non hanno neanche una dose (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ormai lo dicono più o meno apertamente tutti, esponenti di governo, sindacalisti e virologi: il famigerato Green Pass, diventato nelle ultime settimane sempre più determinante per la quotidianità di ognuno di noi e dal 15 ottobre necessario anche per poter lavorare, è soprattutto un espediente per indurre le persone a vaccinarsi ed evitare al Governo di rendere obbligatorio un trattamento sanitario che evidentemente esporrebbe l’esecutivo – e di riflesso le case farmaceutiche – ad una generale e completa assunzione di responsabilità. Ebbene, questo modus operandi non propriamente etico e soprattutto rispettoso di uno stato di diritto sta almeno dando buoni frutti? Assolutamente no: e a dirlo è uno degli istituti che da mesi monitora l’andamento dell’epidemia e di quanto è correlato. L’indagine di Fondazione Gimbe: boom di tamponi A ... Leggi su italiasera (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ormai lo dicono più o meno apertamente tutti, esponenti di governo, sindacalisti e virologi: il famigerato, diventato nelle ultime settimane sempre più determinante per la quotidianità di ognuno di noi e dal 15 ottobre necessario anche per poter lavorare, è soprattutto un espediente per indurre le persone a vaccinarsi ed evitare al Governo di rendere obbligatorio un trattamento sanitario che evidentemente esporrebbe l’esecutivo – e di riflesso le case farmaceutiche – ad una generale e completa assunzione di responsabilità. Ebbene, questo modus operandi non propriamente etico e soprattutto rispettoso di uno stato di diritto sta almeno dando buoni frutti? Assolutamente no: e a dirlo è uno degli istituti che da mesi monitora l’andamento dell’epidemia e di quanto è correlato. L’indagine di Fondazione Gimbe: boom diA ...

