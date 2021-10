FIFA 22: Pacchetto OTW Garantito – Problema Tecnico (Di venerdì 1 ottobre 2021) EA Sports durante la notte ha smistato il Pacchetto OTW Garantito nello store di tutti coloro che hanno effettuato il pre order della versione Ultimate di FIFA 22. Purtroppo i pacchetti sono stati smistati prima dell’inizio dell’evento dedicato ai Ones To Watch e di conseguenza tutti coloro che hanno aperto il Pacchetto si sono ritrovati una carta Oro Rara invece di una carta OTW. “I pacchetti OTW dei pre-ordini sono stati rilasciati involontariamente prima che gli oggetti OTW fossero presenti in FIFA 22. Al momento non è possibile aprire i pacchetti pre-ordine OTW mentre esaminiamo il Problema. I giocatori che hanno aperto il loro Pacchetto prima dell’uscita dei OTW riceveranno un nuovo Pacchetto OTW nei prossimi giorni.” questo il breve ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 1 ottobre 2021) EA Sports durante la notte ha smistato ilOTWnello store di tutti coloro che hanno effettuato il pre order della versione Ultimate di22. Purtroppo i pacchetti sono stati smistati prima dell’inizio dell’evento dedicato ai Ones To Watch e di conseguenza tutti coloro che hanno aperto ilsi sono ritrovati una carta Oro Rara invece di una carta OTW. “I pacchetti OTW dei pre-ordini sono stati rilasciati involontariamente prima che gli oggetti OTW fossero presenti in22. Al momento non è possibile aprire i pacchetti pre-ordine OTW mentre esaminiamo il. I giocatori che hanno aperto il loroprima dell’uscita dei OTW riceveranno un nuovoOTW nei prossimi giorni.” questo il breve ...

