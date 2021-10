Ex Presidente Spartak | L' arbitro ci ha aiutati ieri | noi bravi ad approfittarne

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Andrey Chervichenko, exdelloMosca, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di SovSport, ecco le sue parole: "Si è capovolto tutto dall'espulsione, è un raro caso in cui l'ci ha aiutato apertamente, non otteniamo spesso un tale vantaggio arbitrale. Noi siamo statiad". "I punti sono stati guadagnati per la Russia e loora ha possibilità di passare il girone, vittoria più bella dello Sheriff sul Real Madrid".