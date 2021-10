Esce Flop di Salmo, che non è affatto il disco peggiore (recensione) (Di venerdì 1 ottobre 2021) Che si dice, lo sapevamo? Flop di Salmo era stato annunciato come il disco peggiore, ma era nell’aria che avremmo trovato qualcosa di veramente valido. Probabilmente Maurizio Pisciottu è una garanzia del rap, perché è quasi umanamente impossibile un-likare una sua opera, anche quando non sei avvezzo alle barre e all’hip hop. Con questo disco Salmo si prende nuovamente la scena, dà una lezione ai suoi contemporanei e dice tante cose. Flop Salmo Flop 15,29 EUR Acquista su Amazon Il background hardcore ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 1 ottobre 2021) Che si dice, lo sapevamo?diera stato annunciato come il, ma era nell’aria che avremmo trovato qualcosa di veramente valido. Probabilmente Maurizio Pisciottu è una garanzia del rap, perché è quasi umanamente impossibile un-likare una sua opera, anche quando non sei avvezzo alle barre e all’hip hop. Con questosi prende nuovamente la scena, dà una lezione ai suoi contemporanei e dice tante cose.15,29 EUR Acquista su Amazon Il background hardcore ...

