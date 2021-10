Così i talebani stanno smantellando le biblioteche afghane (Di venerdì 1 ottobre 2021) Erano diventati dei luoghi pubblici, sicuri per le donne, dove si poteva leggere, studiare e conoscere nuove persone. Negli ultimi anni anche fuori dalla capitale Kabul, in Afghanistan, avevano cominciato a spuntare le biblioteche. Spesso erano il risultato di iniziative private, se non addirittura personali, come ad esempio la Najiba Hussaini Memorial Library, fondata da Hussain Rezai in memoria della promessa sposa uccisa in un attentato dei talebani nel 2017. Nel tempo ha raccolto oltre 12mila volumi. Insieme a un laboratorio di computer, era un punto irrinunciabile per l’istruzione nelle campagne del Paese. Dopo il ritorno al potere dei talebani, il centro è stato preso d’assalto, con vandalizzazioni e saccheggi. È bastato un giorno per rovinare tutto. Come ricorda questo articolo del Financial Times, lo stato di salute ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Erano diventati dei luoghi pubblici, sicuri per le donne, dove si poteva leggere, studiare e conoscere nuove persone. Negli ultimi anni anche fuori dalla capitale Kabul, in Afghanistan, avevano cominciato a spuntare le. Spesso erano il risultato di iniziative private, se non addirittura personali, come ad esempio la Najiba Hussaini Memorial Library, fondata da Hussain Rezai in memoria della promessa sposa uccisa in un attentato deinel 2017. Nel tempo ha raccolto oltre 12mila volumi. Insieme a un laboratorio di computer, era un punto irrinunciabile per l’istruzione nelle campagne del Paese. Dopo il ritorno al potere dei, il centro è stato preso d’assalto, con vandalizzazioni e saccheggi. È bastato un giorno per rovinare tutto. Come ricorda questo articolo del Financial Times, lo stato di salute ...

