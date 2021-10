Cosa sappiamo della Mocro Maffia che trama per assassinare Mark Rutte (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un gatto malato, narcotrafficanti internazionali e un premier sotto protezione. È una storia molto poco olandese quella che proviene dai Paesi Bassi, dove da alcune settimane il primo ministro Mark Rutte è sotto protezione per alcune minacce ricevute dalla criminalità organizzata. Secondo il De Telegraaf sarebbero stati infatti notati degli “osservatori” vicino al premier olandese, un modo per controllarlo molto simile a quello usato in passato con l’avvocato Dierk Wiersum e il giornalista Peter R. de Vries, poi uccisi. Per questo il Government Information Service (RVD) ha rafforzato le misure di protezione nei confronti di Rutte, che però ha deciso di non modificare il suo stile di vita e continuare a spostarsi in bicicletta, come fanno molti politici olandesi. L’attenzione su questa vicenda è alta e anche per questo la polizia ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un gatto malato, narcotrafficanti internazionali e un premier sotto protezione. È una storia molto poco olandese quella che proviene dai Paesi Bassi, dove da alcune settimane il primo ministroè sotto protezione per alcune minacce ricevute dalla criminalità organizzata. Secondo il De Telegraaf sarebbero stati infatti notati degli “osservatori” vicino al premier olandese, un modo per controllarlo molto simile a quello usato in passato con l’avvocato Dierk Wiersum e il giornalista Peter R. de Vries, poi uccisi. Per questo il Government Information Service (RVD) ha rafforzato le misure di protezione nei confronti di, che però ha deciso di non modificare il suo stile di vita e continuare a spostarsi in bicicletta, come fanno molti politici olandesi. L’attenzione su questa vicenda è alta e anche per questo la polizia ...

