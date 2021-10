Caso Donnarumma, la ‘sentenza’ di Mancini che non piacerà a Keylor (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini ha incoraggiato Gianluigi Donnarumma per le panchine al Paris Saint Germain. Da Parigi dicono che, nonostante l’ottima prestazione di Donnarumma contro il Manchester City, continuerà l’alternanza tra i pali con Keylor Navas. Gigio ha dimostrato di soffrire un po’ questa vicenda quando ha parlato del ruolo della famiglia, che l’ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il commissario tecnico dell’Italia Robertoha incoraggiato Gianluigiper le panchine al Paris Saint Germain. Da Parigi dicono che, nonostante l’ottima prestazione dicontro il Manchester City, continuerà l’alternanza tra i pali conNavas. Gigio ha dimostrato di soffrire un po’ questa vicenda quando ha parlato del ruolo della famiglia, che l’ha Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

