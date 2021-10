Almanacco del 01-10-2021 ore 07 | 30

(Di venerdì 1 ottobre 2021) al sacco del giorno E allora una buona giornata Un buon 30 di Settembre siamo a di vuela come dicono i grandi poeti e navigatori Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Girolamo dottore il nome Girolamo che deriva dal greco yeros crono anima nome significa letteralmente il nome sacro Girolamo dice il proverbio settembre vuol maturare ottobre vendemmiare Vabbè Nina TV oggi Renato Zero Giorgio Panariello Monica Bellucci ce l’abbiamo Roger i nostri nati Allora sì ce l’abbiamo una con una sfilza andiamo a fare gli auguri a Mauro Debora Miriam Davide Chiaradi Fabio buon compleanno Siete veramente tantissimi come sempre ci fa sempre piacere Lina ciao Lina buona giornata ancora felici da lei si è sposata da poco e al tuo sposo Antonietta Nicoletta e Domenico i più rapidi che ci hanno raggiunti questa mattinata e noi andiamo a fare il nostro viaggio nel tempo 30 settembre ...

GROSSETO " Venerdì 1 ottobre , santa Teresabambin Gesù vergine dottore, Giornata internazionale delle persone anziane, il sole sorge alle 7.14 e tramonta alle 18.54. Accadeva oggi: 1200 a. C. " Nasce Gilgamesh.... così, la prima storica promozioneLecce in Serie A. Il Monza finì all'11esimo posto con 36 punti. Chi sostiene (internet,Panini, libri e fonti varie) che il Lecce, in quel campionato,...GROSSETO - Venerdì 1 ottobre, santa Teresa del bambin Gesù vergine dottore, Giornata internazionale delle persone anziane, il sole sorge alle 7.14 e ...Thomas Edison apre la prima fabbrica di lampadine, il Walt Disney World Resort apre ad Orlando, in Florida, al largo di Lampedusa un barcone con più di 400 migranti prende fuoco: ricorrenze, avvenimen ...