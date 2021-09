Vaccino Covid, dopo 6 mesi anticorpi calano ma proteggono ancora. Lo studio (Di giovedì 30 settembre 2021) Sei mesi dopo il completamento del ciclo di Vaccino anti Covid, il 99% degli operatori sanitari dell’ospedale Niguarda di Milano aveva ancora una buona presenza di anticorpi in circolo. E nonostante ci sia stato effettivamente un calo fisiologico degli anticorpi IgG (immunoglobuline G), solo lo 0,4% ha contratto il coronavirus Sars-CoV-2, 9 su 10 in modo asintomatico. Sono alcuni dati salienti emersi dallo studio Renaissance a 6 mesi. Lo studio Protagonista il personale della struttura meneghina. L’analisi del siero di 2.179 operatori che hanno partecipato alla ricerca finalizzata a valutare la risposta immunitaria al Vaccino anti-Covid nel lungo periodo (da 14 giorni a 1 anno) mostra ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 30 settembre 2021) Seiil completamento del ciclo dianti, il 99% degli operatori sanitari dell’ospedale Niguarda di Milano avevauna buona presenza diin circolo. E nonostante ci sia stato effettivamente un calo fisiologico degliIgG (immunoglobuline G), solo lo 0,4% ha contratto il coronavirus Sars-CoV-2, 9 su 10 in modo asintomatico. Sono alcuni dati salienti emersi dalloRenaissance a 6. LoProtagonista il personale della struttura meneghina. L’analisi del siero di 2.179 operatori che hanno partecipato alla ricerca finalizzata a valutare la risposta immunitaria alanti-nel lungo periodo (da 14 giorni a 1 anno) mostra ...

