Tokyo Game Show 2021: l'evento Xbox/Microsoft in diretta video! (Di giovedì 30 settembre 2021) Pronti a seguire l'evento Xbox/Microsoft in diretta video dal Tokyo Game Show 2021? In questo articolo trovate il player ufficiale della conferenza Dopo aver assistito all'E3, dopo la Gamescom e dopo gli eventi singoli di Sony e Nintendo, è già il momento di ricominciare con le conferenze. Il Tokyo Game Show 2021 è finalmente pronto a tenerci compagnia e oggi tocca a Microsoft ed Xbox, di cui seguiremo la conferenza e lo spazio a loro dedicato in diretta video. In basso troverete il player ufficiale dell'evento, tramite il quale potrete assistere proprio alla conferenza. Armatevi, dunque, di hype e ...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo Game Project Galileo: il soulslike italiano debutta al TGS 2021 con un teaser doppiato da Luca Ward ... il soulslike italiano realizzato dal team Jyamma Games e svelato lo scorso aprile: il progetto capitanato da Giacomo Greco, fondatore del team di sviluppo milanese, ha debuttato oggi al Tokyo Game ...

Chocobo GP: nuovi gameplay mostrati al TGS 2021 Sono state mostrate le anteprime online del Tokyo Game Show 2021 di Chocobo GP, il remake di Chocobo Racing annunciato da Square Enix . Chocobo GP è un titolo di racing molto simile alla serie Mario Kart di Nintendo e vede i giocatori correre ...

Project Galileo, il Souls-like ambientato in Italia, sarà al Tokyo Game Show 2021 Multiplayer.it Project Galileo rappresenterà l'Italia al Tokyo Game Show Giro di boa per Project Galileo , il Souls-Like ambientato in Italia prodotto e sviluppato da Jyamma Games che ha scoperto le carte presentando ...

TOKYO GAME SHOW 2021: date e orari, dove seguire Date orari e dove seguire tutti gli appuntamenti del TOKYO GAME SHOW 2021, online dal 30 settembre al 3 ottobre 2021.

