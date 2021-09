Roma, Cristante: «Vittoria difficile con lo Zorya. Derby? Ci sono altre partite» (Di giovedì 30 settembre 2021) Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Conference League contro lo Zorya Bryan Cristante, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Conference League contro lo Zorya. Le sue dichiarazioni. Vittoria – «La partita è stata difficile, lo sono tutte in Europa, poi contro queste squadre che danno tutto, sono intense. Potevamo fare ancora meglio, però l’importante era vincere. Era fondamentale vincere oggi, sarà fondamentale vincere domenica. Dispiace per il Derby, ma è andato, abbiamo altre gare a cui pensare». EMPOLI – «Ogni partita è difficile, l’Empoli ha dimostrato che fa sempre ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 settembre 2021) Bryan, centrocampista della, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Conference League contro loBryan, centrocampista della, ha parlato a Sky Sport al termine del match di Conference League contro lo. Le sue dichiarazioni.– «La partita è stata, lotutte in Europa, poi contro queste squadre che danno tutto,intense. Potevamo fare ancora meglio, però l’importante era vincere. Era fondamentale vincere oggi, sarà fondamentale vincere domenica. Dispiace per il, ma è andato, abbiamogare a cui pensare». EMPOLI – «Ogni partita è, l’Empoli ha dimostrato che fa sempre ...

