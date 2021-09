Riace l’ho vista con i miei occhi: io sto con Mimmo Lucano! (Di giovedì 30 settembre 2021) Mimmo Lucano è stato condannato in primo grado a 13 anni dalla procura di Locri che ha ipotizzato l’esistenza di un sistema criminale dentro quello che era stato ribattezzato il “paese dell’accoglienza”. Attenderò le motivazioni della sentenza ma mi permetto di sollevare fin d’ora qualche interrogativo, dal momento che a Riace ci ho messo piede più volte, parlando con i migranti e i residenti. Il pm ha detto: “Non era importante la qualità dell’accoglienza ma far lavorare i Riacesi cosi? da conseguire, quale contraccambio, un sostegno politico elettorale. A Riace comandava Lucano. Era lui il dominus assoluto, la vera finalità dei progetti di accoglienza a Riace era creare determinati sistemi clientelari”. Sono stato più volte in quel piccolo paese (2345 abitanti) calabrese. Ho parlato a lungo con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 settembre 2021)Lucano è stato condannato in primo grado a 13 anni dalla procura di Locri che ha ipotizzato l’esistenza di un sistema criminale dentro quello che era stato ribattezzato il “paese dell’accoglienza”. Attenderò le motivazioni della sentenza ma mi permetto di sollevare fin d’ora qualche interrogativo, dal momento che aci ho messo piede più volte, parlando con i migranti e i residenti. Il pm ha detto: “Non era importante la qualità dell’accoglienza ma far lavorare isi cosi? da conseguire, quale contraccambio, un sostegno politico elettorale. Acomandava Lucano. Era lui il dominus assoluto, la vera finalità dei progetti di accoglienza aera creare determinati sistemi clientelari”. Sono stato più volte in quel piccolo paese (2345 abitanti) calabrese. Ho parlato a lungo con ...

