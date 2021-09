Rai nella Bufera: il famoso presentatore e giornalista rischia il carcere: “Mi ha picchiata, presa a calci e insultata”. Fan sotto choc (Di giovedì 30 settembre 2021) Guai grossi in Rai, il noto giornalista e presentatore televisivo rischia grosso per l’accusa di stalking, insulti e percosse. Si tratta di Enrico Varriale, noto giornalista sportivo dell’emittente pubblica. Le accuse sono condensate nella denuncia della sua ex compagna. Il gip ha disposto nei confronti del noto giornalista sportivo della Rai la misura cautelare del “divieto di avvicinamento”. La replica del noto volto della tv pubblica: “Non ho mai stalkerizzato nessuno, dolorosa vicenda personale” “Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, insultata”. Non solo: “Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina”. Le accuse sono condensate ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021) Guai grossi in Rai, il nototelevisivogrosso per l’accusa di stalking, insulti e percosse. Si tratta di Enrico Varriale, notosportivo dell’emittente pubblica. Le accuse sono condensatedenuncia della sua ex compagna. Il gip ha disposto nei confronti del notosportivo della Rai la misura cautelare del “divieto di avvicinamento”. La replica del noto volto della tv pubblica: “Non ho mai stalkerizzato nessuno, dolorosa vicenda personale” “Mi haa schiaffi, sbattuta contro il muro,”. Non solo: “Mi perseguita con telefonate di notte, si appostacasa, citofona alle 6 di mattina”. Le accuse sono condensate ...

