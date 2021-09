Ragusa | sii artefice della tua ricchezza – La recensione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 30 settembre 2021) Come molti sannonel XVI secolo era una Repubblica Marinara dove ogni giorno attraccavano centinaia di navi che viaggiavano in lungo e n largo nel Mediterraneo. Fu in quel periodo che la città raggiunse il suo massimo splendore in quanto unica vera rivaleVenezia dei dogi. Il suo segreto? I suoi costruttori che realizzarono mulini, vigneti, torri e magazzini, contribuendo allo svilupposua. Almeno è così che la pensa il creatore di, il quale ha voluto rappresentare proprio l’impegno e l’importanza di questi “eroi comuni”.è un gioco realizzato da Fabio Lapiano e illustrato da Bartek Roczniak, distribuito in Italia da Giochix.it (che ringraziamo per la copia review). Ci si può giocare da 1 a 5 giocatori (quindi si, è prevista anche una ...