Quello di Elmas non è il gol più veloce in Europa League Ecco il record

Il gol più veloce in Europa League non è Quello di Eljif Elmas, il record è di Jan Sýkora segnata con lo Slovan Liberec. Il Napoli ha sbloccato immediatamente la partita di Europa League con lo Spartak Mosca al Diego Armando Maradona. Gli azzurri sono entrati in campo indemoniati, con la voglia di mettere subito sui binari giusti la partita. Ma il gol di Elmas non è il gol più veloce dell'Europa League, perché il record appartiene a Jan Sýkora segnato in Qaraba? 2-2 Slovan Liberec del 15/09/2016, durante la fase a gironi di Europa League. Il gol di Elmas è comunque uno dei più veloci di questa competizione.

