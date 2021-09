“Me ne vado, questo non lo accetto”. Soleil Sorge crolla al GF Vip (Di giovedì 30 settembre 2021) Momenti difficilissimi per Soleil Sorge, che sta vivendo forse la parte più difficile della sua esperienza al ‘GF Vip 6’. Un’accusa troppo pesante è stata indirizzata nei suoi confronti e, parlandone con Jo Squillo e Manila Nazzaro, è crollata emotivamente. Tante lacrime sono scese sul suo viso, quando ha compreso che contro di lei era stata riferita una cosa molto grave. Ha voluto immediatamente difendersi da questo attacco, spiegando nel dettaglio quali fossero realmente le sue intenzioni. E ha anche paventato la possibilità di abbandonare la Casa più spiata d’Italia, se la situazione dovesse degenerare. Si augura quindi che questa vicenda possa rientrare il prima possibile perché non ha alcuna voglia di creare dei dubbi in merito a ciò che ha veramente pensato. Sicuramente Alfonso Signorini avrà preso appunti ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Momenti difficilissimi per, che sta vivendo forse la parte più difficile della sua esperienza al ‘GF Vip 6’. Un’accusa troppo pesante è stata indirizzata nei suoi confronti e, parlandone con Jo Squillo e Manila Nazzaro, èta emotivamente. Tante lacrime sono scese sul suo viso, quando ha compreso che contro di lei era stata riferita una cosa molto grave. Ha voluto immediatamente difendersi daattacco, spiegando nel dettaglio quali fossero realmente le sue intenzioni. E ha anche paventato la possibilità di abbandonare la Casa più spiata d’Italia, se la situazione dovesse degenerare. Si augura quindi che questa vicenda possa rientrare il prima possibile perché non ha alcuna voglia di creare dei dubbi in merito a ciò che ha veramente pensato. Sicuramente Alfonso Signorini avrà preso appunti ...

Advertising

arviastvles : Vado a fare altro che questo circo sta diventando ridicolo #gfvip - AlessandroV1953 : @SCRIGNOMAGICO Gli ospiti di questo demente, alle sue domande, prima di rispondere, dovrebbero fare una premessa: '… - buonalacquaaa : @menodepressed Non perché io non ci vada,ci vado ogni giorno con grande piacere è proprio per questo credo fermamen… - pendufemelle : Proprietaria che adesso mi chiede altri soldi, io vado a vendermi un rene a questo punto - iscusa : soleil in nomination con 19 voti domani vado subito a crearmi 200 account perché questo branco di insulsi deve rosi… -

Ultime Notizie dalla rete : vado questo La geopolitica dei comizi finali a Roma, a caccia dell'ultimo voto Almeno è questo il ragionamento elaborato dal leader di Azione che proverà a riempire l'enorme ... Io sono anni che vado a San Basilio e stiamo facendo un lavoro importante'. Come dimostrano i fatti, i ...

Un assessorato all'Estetica in ogni comune al voto, per Savona la prescelta è Francesca Battiato ... anche per questo meritevole di candidatura' . Oltre a lei sono stati coinvolti nel progetto: ...] Navigazione articoli Porti di Genova e Savona - Vado: ad agosto +13,1% di traffico commerciale rispetto ...

Sospeso il docente contro il Green pass: “Non sono sorpreso, vado avanti”. La preside: “Procedimento avrà ripercussioni sulla sua carriera” Orizzonte Scuola Almeno èil ragionamento elaborato dal leader di Azione che proverà a riempire l'enorme ... Io sono anni chea San Basilio e stiamo facendo un lavoro importante'. Come dimostrano i fatti, i ...... anche permeritevole di candidatura' . Oltre a lei sono stati coinvolti nel progetto: ...] Navigazione articoli Porti di Genova e Savona -: ad agosto +13,1% di traffico commerciale rispetto ...