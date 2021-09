Mario Rui espulso alla mezz’ora, lascia il Napoli in dieci uomini (Di giovedì 30 settembre 2021) Se la prima svolta della partita è arrivata dopo dodici secondi col gol del vantaggio di Elmas, la seconda è arrivata alla mezz’ora. L’arbitro – dopo esser stato richiamato dal Var – ha espulso Mario Rui per un’entrata a gamba tesa e col piede a martello. Così il Napoli, dopo essere partito a ritmi molto sostenuti ma senza però realizzare alcun gol oltre quello del vantaggio, si ritrova a dover giocare due terzi di gara contro lo Spartak in dieci uomini. Il Napoli ha sprecato occasioni con Petagna e soprattutto con Zielinski. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 30 settembre 2021) Se la prima svolta della partita è arrivata dopo dodici secondi col gol del vantaggio di Elmas, la seconda è arrivata. L’arbitro – dopo esser stato richiamato dal Var – haRui per un’entrata a gamba tesa e col piede a martello. Così il, dopo essere partito a ritmi molto sostenuti ma senza però realizzare alcun gol oltre quello del vantaggio, si ritrova a dover giocare due terzi di gara contro lo Spartak in. Ilha sprecato occasioni con Petagna e soprattutto con Zielinski. L'articolo ilsta.

sscnapoli : ?? StartingXI: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Fabian, Zielinski, Politano, Petagna, Insign… - annatrieste : Mario Rui è come @DAZN_IT, non gli puoi dare un poco di fiducia che TAC t' lascia a pper - sscnapoli : ? 28’ | Ammonito Mario Rui #NapoliSpartak 1-0 #UEL ?? #ForzaNapoliSempre - lorenzocinque55 : Stai dominando, sei in vantaggio…che senso ha fare un intervento del genere? CAZZATONA di Mario Rui !!! #NapoliSpartakMosca - CalcioNapoli24 : -