Manuel Bortuzzo: ecco chi è mamma Rossella Serena (Di venerdì 1 ottobre 2021) Avete mai visto la mamma del concorrente del GF Vip Manuel Bortuzzo? ecco la splendida Rossella Serena Manuel Bortuzzo: in che rapporti è con la madre?Ha incantato i telespettatori fin dal primo giorno Manuel Bortuzzo che non ha nemmeno perso tempo a raccontarsi a 360 °. La sua storia ha commosso milioni di persone e per adesso è uno dei concorrenti più favoriti della Casa. Qualcuno, si è chiesto chi è sua madre e soprattutto come ha fatto a credere una ragazzo così dal cuore d’oro. Rossella Serena e Rosolino dopo l’incidente di ManuelRossella Corona è la mamma di Manuel Bortuzzo. ... Leggi su formatonews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Avete mai visto ladel concorrente del GF Vipla splendida: in che rapporti è con la madre?Ha incantato i telespettatori fin dal primo giornoche non ha nemmeno perso tempo a raccontarsi a 360 °. La sua storia ha commosso milioni di persone e per adesso è uno dei concorrenti più favoriti della Casa. Qualcuno, si è chiesto chi è sua madre e soprattutto come ha fatto a credere una ragazzo così dal cuore d’oro.e Rosolino dopo l’incidente diCorona è ladi. ...

