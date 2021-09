L’ex stella del Torino esclude la Juventus dalla lotta per lo scudetto (Di giovedì 30 settembre 2021) Ciccio Graziani, campione del mondo nel 1982 e grande marcatore con la maglia del Torino, ha ricevuto a Coverciano il premio Nereo Rocco. Ai margini della premiazione, in un’intervista ha rivelato quelle che sono per lui le favorite per la vittoria del campionato: “Sono convinto che lo scudetto lo vinca una tra Napoli , Inter e Milan.” Graziani premiazione intervistaL’ex calciatore ha poi parlato di alcune squadre nelle quali ha militato, esprimendo il proprio parere su varie situazioni: “Quanto alle mie ex squadre il Toro si sta riprendendo, e la Fiorentina sta andando forte. Ora affronta il Napoli ed è un confronto molto bello in cui ha tutto da guadagnare e nulla da perdere. Vlahovic? Deve capire che deve firmare il contratto, deve ricordarsi che quando è arrivato ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 settembre 2021) Ciccio Graziani, campione del mondo nel 1982 e grande marcatore con la maglia del, ha ricevuto a Coverciano il premio Nereo Rocco. Ai margini della premiazione, in un’intervista ha rivelato quelle che sono per lui le favorite per la vittoria del campionato: “Sono convinto che lolo vinca una tra Napoli , Inter e Milan.” Graziani premiazione intervistacalciatore ha poi parlato di alcune squadre nelle quali ha militato, esprimendo il proprio parere su varie situazioni: “Quanto alle mie ex squadre il Toro si sta riprendendo, e la Fiorentina sta andando forte. Ora affronta il Napoli ed è un confronto molto bello in cui ha tutto da guadagnare e nulla da perdere. Vlahovic? Deve capire che deve firmare il contratto, deve ricordarsi che quando è arrivato ...

