L’amore è cominciato con uno scambio di biglietti alle scuole serali, poi 60 anni insieme. Ecco il racconto di una coppia inossidabile (Di giovedì 30 settembre 2021) Pistoia. Domenico e Maria Assunta hanno festeggiato le nozze di diamante: «Quello che conta è il rispetto reciproco» Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 30 settembre 2021) Pistoia. Domenico e Maria Assunta hanno festeggiato le nozze di diamante: «Quello che conta è il rispetto reciproco»

Advertising

LucillaGiannot1 : RT @Alberto63Al: E il suo amore per una donna più grande, un'apparizione fulminea che accende i suoi sensi e lacera nel profondo la sua ani… - guastellae : RT @Alberto63Al: E il suo amore per una donna più grande, un'apparizione fulminea che accende i suoi sensi e lacera nel profondo la sua ani… - RetwittL : RT @Alberto63Al: E il suo amore per una donna più grande, un'apparizione fulminea che accende i suoi sensi e lacera nel profondo la sua ani… - Alice70A : RT @Alberto63Al: E il suo amore per una donna più grande, un'apparizione fulminea che accende i suoi sensi e lacera nel profondo la sua ani… - SalaLettura : RT @Alberto63Al: E il suo amore per una donna più grande, un'apparizione fulminea che accende i suoi sensi e lacera nel profondo la sua ani… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore cominciato L’amore è cominciato con uno scambio di biglietti alle scuole serali, poi 60 anni insieme. Ecco il racconto di una coppia inossidabile Il Tirreno