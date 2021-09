Inter | il bilancio 20 21 non sorride | perdite per 200 mln di euro

(Di giovedì 30 settembre 2021) L’nondopo la trasferta di Kiev contro lo Shakhtar Donetsk. Ancora una volta l’pa ha messo i bastoni fra le ruote al collettivo d’Inzaghi, che d’ora in avanti avrà una sola cosa da fare: vincere. Tuttavia, dal punto di vista finanziario, nonostante la botta economica dovuta alla crisi in corso, qualcosa sta cambiando in meglio.: cosa decreterà il Cda della società? La questione è complessa ma non del tutto. Si spera per le casse nerazzurre che possano resistere ai prossimi shock economici. Il consiglio d’amministrazione, guidato dal presidente Zhang, metterà nero su bianche leche la società ha subito nel2020/2021. La Gazzetta dello Sport ha specificato che l’avrebbe perso circa 245 milioni di, ...

capuanogio : ?? Oggi il cda #Inter confermerà la chiusura del bilancio 2020-2021 con una perdita superiore ai 200 milioni di eur… - capuanogio : ?? Il cda #Inter ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2021 con ricavi a 364,7 mi… - FBiasin : Cda #Inter: approvato bilancio chiuso al 30 giugno con ricavi a 364,7 milioni di euro e perdita di 245,6 milioni. - it_inter : Bilancio 2020-21, i ricavi si sono attestati a 364,7 milioni di euro: per la stagione 2021-22 le operazioni del mer… - VenMaury23 : RT @MarcoIaria1: L’Inter ha chiuso il bilancio 2020-21 con una perdita di 246 milioni di euro. Record negativo nella storia del calcio ital… -

Il Consiglio di Amministrazione di F. C. Internazionale Milano S.p. A. ha approvato ilconsolidato dell'esercizio finanziario 2020/2021, che ora sarà sottoposto all'approvazione ...ora: ...shakhtar donetsk18 Filippo Conticello per www.gazzetta.it Da quattro anni l'passa l'autunno sul lettino dell'analista: da dove nascerà mai la sindrome dell'Europa? In quale angolo dell'inconscio si nasconde questa ...Come anticipato nelle scorse ore, il CDA dell'Inter si è riunito in mattinata per approvare il bilancio relativo alla stagione sportiva 2020/2021. Di seguito quindi, la nota ufficiale del club ...Il Cda nerazzurro ha chiuso la stagione economica "in un contesto straordinario caratterizzato dagli effetti della pandemia da Covid-19 ...