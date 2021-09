“Insultata, picchiata e perseguitata”. Choc in Rai, accuse pesanti allo storico giornalista. “È indagato” (Di giovedì 30 settembre 2021) Il volto televisivo del calcio in Rai e fino all’estate scorsa vicedirettore di RaiSport, è stato sottoposto dal gip Monica Ciancio alla misura cautelare del “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati” dall’ex compagna e alla prescrizione di “non comunicare con lei” e di “allontanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza”. accuse pesantissime per il giornalista italiano da anni volto della Rai. “Mi ha picchiata, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro, Insultata”. E ancora: “Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina”. Le accuse sono state messe nero su bianco nella denuncia della ex compagna del giornalista, che dal 27 settembre, su ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 30 settembre 2021) Il volto televisivo del calcio in Rai e fino all’estate scorsa vicedirettore di RaiSport, è stato sottoposto dal gip Monica Ciancio alla misura cautelare del “divieto di avvicinamento a meno di 300 metri dai luoghi frequentati” dall’ex compagna e alla prescrizione di “non comunicare con lei” e di “ntanarsi immediatamente in caso di incontro fortuito, riponendosi a 300 metri di distanza”.ssime per ilitaliano da anni volto della Rai. “Mi ha, presa a schiaffi, sbattuta contro il muro,”. E ancora: “Mi perseguita con telefonate di notte, si apposta sotto casa, citofona alle 6 di mattina”. Lesono state messe nero su bianco nella denuncia della ex compagna del, che dal 27 settembre, su ...

