Insigne ha trovato la ricetta per giocare spensieratamente: l'ha svelata lui stesso (Di giovedì 30 settembre 2021) In conferenza stampa prima della sfida contro lo Spartak Mosca in Europa League, il capitano azzurro Lorenzo Insigne ha confessato qual è lo spirito che la squadra vive a Castel Volturno. A detta del Corriere del Mezzogiorno, il 24 del Napoli ha trovato la ricetta per vivere serenamente un anno così complicato, dato anche il contratto in scadenza. Il rinnovo non è in vista, anche se le parti hanno parlato, ma tutto procede comunque per il meglio. "La novità più profonda è la leggerezza che a Castel Volturno travolge tutti. Si scherza tanto, poi quando c’è da lavorare si pedala ascoltando Spalletti e i suoi collaboratori. È la terapia del divertimento, quella che Spalletti sta seguendo dal primo giorno in cui è arrivato. La consapevolezza delle proprie qualità da una parte, dall’altra il gruppo, l’essere squadra, la gioia di ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 30 settembre 2021) In conferenza stampa prima della sfida contro lo Spartak Mosca in Europa League, il capitano azzurro Lorenzoha confessato qual è lo spirito che la squadra vive a Castel Volturno. A detta del Corriere del Mezzogiorno, il 24 del Napoli halaper vivere serenamente un anno così complicato, dato anche il contratto in scadenza. Il rinnovo non è in vista, anche se le parti hanno parlato, ma tutto procede comunque per il meglio. "La novità più profonda è la leggerezza che a Castel Volturno travolge tutti. Si scherza tanto, poi quando c’è da lavorare si pedala ascoltando Spalletti e i suoi collaboratori. È la terapia del divertimento, quella che Spalletti sta seguendo dal primo giorno in cui è arrivato. La consapevolezza delle proprie qualità da una parte, dall’altra il gruppo, l’essere squadra, la gioia di ...

