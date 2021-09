Inchiesta migranti, l’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano condannato a 13 anni e due mesi (Di giovedì 30 settembre 2021) L'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, è stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo "Xenia", svoltosi a Locri, in Tribunale, sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. La sentenza condanna Lucano a quasi il doppio degli anni di reclusione che erano stati chiesti dalla pubblica accusa (7 anni e 11 mesi). l’ex sindaco era accusato, fra l’altro, di associazione a delinquere, truffa, concussione falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 30 settembre 2021) L'exdi, Domenico, è statoa 13e duedi reclusione nel processo "Xenia", svoltosi a Locri, in Tribunale, sui presunti illeciti nella gestione dei. La sentenza condannaa quasi il doppio deglidi reclusione che erano stati chiesti dalla pubblica accusa (7e 11).era accusato, fra l’altro, di associazione a delinquere, truffa, concussione falsità ideologica e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.

